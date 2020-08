Ciman en Toronto winnen van Montreal, dat eigenlijk niet wilde spelen

"Toronto speelde een goede match en verdiende de overwinning. Als jullie andere verhalen willen brengen, mogen jullie dat doen. Maar respecteer mijn voornemen om daar niet over te spreken."

weigerde hier achteraf echter commentaar over te geven. "Ik wil enkel over de wedstrijd praten", zei de voormalige Franse topspits.

Thuisploeg Montreal wilde aanvankelijk niet spelen uit protest tegen het nieuwe geval van politiegeweld tegen de zwarte man Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin. Om dezelfde reden werden de voorbije dagen ook al massaal wedstrijden afgelast in de grootste Amerikaanse sportcompetities.

Camacho: "We wilden niet spelen, maar voelden geen steun"

De Franse verdediger Rudy Camacho, oud-speler van Waasland-Beveren, wilde wel verder ingaan op de kwestie. "Als spelersgroep hadden we besloten niet te spelen", legde hij uit.



"We hebben donderdag gebeld met de spelers van Toronto, maar zij wilden als steun voor de goede zaak juist wel spelen. Dat vonden we een beetje vreemd. We waren het er niet mee eens, maar voelden verder geen steun en hebben dan maar gespeeld."



"Als 2 Canadese teams hadden we nochtans een duidelijk statement kunnen maken door niet te spelen", betreurt ploeggenoot Luis Binks. "Dat is helaas niet gebeurd, omdat we niet op dezelfde lijn zaten."