Milwaukee boycot match uit protest tegen neergeschoten zwarte, NBA stelt alle duels uit

Het was niet meteen duidelijk of de Bucks een forfait aan hun broek zouden krijgen of dat de match zou worden uitgesteld. Toen bleek dat ook Oklahoma, Orlando, LA Lakers, Portland, Boston en Toronto een boycot wilden of erover nadachten, besliste de NBA om alle duels van vandaag (Milwaukee-Orlando, Houston-Oklahoma en Los Angeles Lakers-Portland) uit te stellen. Alle 5e duels van deze eerste play-offronde worden herschikt op de kalender.

De boycot is het antwoord van de Bucks op het neerschieten van Jacob Blake, een zwarte man die van dicht bij 7 keer in de rug werd geschoten door de politie, toen hij ongewapend in zijn auto wou stappen. De man overleefde het, maar zou vanaf zijn middel verlamd zijn.

De Bucks kwamen niet uit hun kleedkamer in Disney World, Orlando, om op te warmen. "We zijn het doden en de onrechtvaardigheid beu", noteerde de ESPN-website The Undefeated uit de mond van guard George Hill.

Coach en spelers willen verandering: "En daarna kunnen we match spelen"

Op de persconferentie voor de match gaf coach Mike Budenholzer mee dat "ikzelf, de spelers en onze organisatie erg aangedaan zijn door wat er in Kenosha gebeurd is". "Het is een geweldige uitdaging om iets te willen veranderen voor iets anders en beters in Kenosha en Milwaukee en Wisconsin. En daarna kunnen we naar buiten komen en een wedstrijd spelen." Daarmee kondigde hij min of meer al de actie aan.

"Sommige zaken zijn belangrijker dan basketbal", verwoordde senior vicepresident Alex Lasry. "De actie van de spelers en de organsatie toont dat we het beu zijn. Genoeg is genoeg. Er moet verandering komen. Ik ben ongelooflijk trots op onze jongens, we staan 100 procent achter onze spelers en willen meewerken aan echte verandering."