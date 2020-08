Onafhankelijke onderzoekscommissie turnen is van start gegaan

Vorige maand kwamen heel wat (ex-)gymnastes met getuigenissen over wantoestanden in de turnzaal naar buiten. Een onafhankelijke onderzoekscommissie moet de werking bij de Gymfed nu onderzoeken.

"De betrokken federatie heeft van bij de aanvang haar volledige medewerking verleend", klinkt het in een mededeling van Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

De minister is tevreden dat er snel werk gemaakt is van deze onderzoekscommissie. "Elke klacht is er een te veel en moet dus ernstig onderzocht worden. Een sportclub moet een veilige thuishaven zijn waar elke sporter ook terecht kan bij de trainer of coach", zegt Weyts. "Deze commissie zal het nodige uitklaren en kan zowel tuchtsancties, als algemene richtlijnen adviseren aan de gymnastieksector."

De commissie zal maandelijks een stand van zaken bezorgen aan Sport Vlaanderen en aan de Vlaams minister van Sport. Het project loopt van 24 augustus tot eind januari 2021. De commissieleden zullen voor eind januari het eindrapport met al hun bevindingen opleveren.