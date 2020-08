Van Aert: "Groene trui is voor later, die pak je niet zomaar tussendoor"

Ondanks zijn overwinningen in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo wordt Wout van Aert als knecht gebruikt door Jumbo-Visma in de Tour. "Die afspraken zijn al lang geleden gemaakt. Dit is mij geen discussie waard", zegt onze landgenoot vlak voor de Tourstart.

Winst in vier wedstrijden de voorbije weken, maar toch bleef Van Aert bescheiden op het persmoment in Nice. "Toen we maanden geleden deze tactiek besproken, hoopte ik al om top te zijn in mijn wedstrijden. Dat ik nu vier keer gewonnen heb, verandert daar niets aan." "Het grote doel is het geel in Parijs. Ik sta daar 100 procent achter en ik start met evenveel motivatie alsof ik mijn eigen kans zou mogen gaan. Ritwinst is in deze Tour geen doel voor mij." Is de groene trui dan wel een doel? "De groene trui pak je niet zomaar gemakkelijk tussendoor", zegt Van Aert. "Het is veel werk om op het groen te mikken." "Het is onmogelijk om punten te pakken in elke tussensprint en ondertussen de kopmannen bij te staan. In de toekomst is de groene trui wel een doel, maar ik ben nog jong en mijn kansen komen nog."

"Ik weet niet of ik me zal mengen in openingsrit"