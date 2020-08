Sinan Bolat wordt herenigd met coach Laszlo Bölöni bij AA Gent

Het stond al een tijdje in de sterren geschreven dat Sinan Bolat bij AA Gent zou belanden, zeker nadat Laszlo Bölöni er Jess Thorup had vervangen als trainer.

Bölöni en Bolat werkten immers al 2 keer eerder met succes samen, eerst bij Standard en tot vorig seizoen nog bij Antwerp. De Belgisch-Turkse doelman besliste bij die laatste club zijn contract niet te verlengen, waardoor Gent hem gratis kan oppikken. Het vertrek van Kaminski naar Blackburn rolde de rode loper helemaal uit voor Bolat.

Met zijn 31 jaar is Bolat nog altijd behoorlijk jong voor een doelman, maar toch heeft hij al een schat aan ervaring opgedaan. Gent is al zijn 5e club in België, want hij stond ook nog onder de lat bij Genk en Club Brugge. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen.