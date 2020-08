Hamilton lacht met Ferrari: "Zege in Spa? Grote kans nu iedereen regels volgt"

Lewis Hamilton jaagt dit seizoen op zijn zevende wereldtitel, een evenaring van het record van Michael Schumacher. In de GP van België kan hij zijn leidersplek in het klassement nog wat verstevigen.

"In België kreeg ik meteen te horen dat de zomer voorbij is", zegt Hamilton in een exclusief gesprek met Sporza. "Er wordt regen voorspeld dus het wordt een lastige race. Hoge snelheden gecombineerd met regen leveren moeilijke situaties op. Maar ik hou van de uitdaging om mijn limieten op te zoeken in de regen."

Vorig jaar moest Hamilton de zege nog laten aan Charles Leclerc, die er zijn eerste F1-succes boekte. Al kwam pas later aan het licht dat Ferrari een schikking had getroffen met autosportbond FIA na een analyse van hun krachtbron. De Italiaanse renstal zou meer brandstof naar de motor hebben gestuurd dan toegelaten.

En dat is Hamilton nog niet vergeten. "Nu iedereen volgens de regels speelt, heb ik een grotere kans om te winnen in Spa", lacht hij. "Maar het wordt zeker niet eenvoudig. We hebben gezien hoe sterk de Red Bulls waren op Silverstone."