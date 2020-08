Sterke Julie Allemand kan Indiana niet behoeden voor nederlaag

Seattle Storm verloor dit seizoen nog maar 3 keer, maar een van de nederlagen kwam er vorige week wel tegen Indiana. Maar de leider liet zich afgelopen nacht geen tweede keer in de luren leggen. Sterspeelster Breanna Stewart loodste haar team naar een 87-74-zege met 27 punten, 9 rebounds en 4 assists.

Bij Indiana speelde Julie Allemand opnieuw een sterke partij. De Belgian Cat was in ruim 33 minuten goed voor 11 punten, waarvan 3 driepunters. Allemand deelde ook 5 assists uit en plukte 2 rebounds. Met een gemiddelde van 5,5 assists per match is Allemand nog steeds de nummer 2 in de WNBA. Alleen Courtney Vandersloot (8,7) doet beter.

Met 5 overwinningen in 14 wedstrijden kampeert Indiana voorlopig op de 8e plaats in de stand. De top 8 mag na het reguliere seizoen naar de play-offs.