Club-beloften: "Hebben laten zien dat niemand hoeft te lachen met ons"

De beloften van Club Brugge hebben vorig weekend hun debuut gemaakt op het terrein van RWDM. Ze verloren met 2-0.

"Fysiek zijn onze tegenstanders zeker sterker, ze spelen ook allemaal voor de promotie", geeft de 19-jarige middenvelder Thomas Van den Keybus toe, "maar wij hoeven niet onder te doen."

"Na onze eerste match zijn we ontgoocheld over het resultaat, onze prestatie mocht er wel zijn. We hebben laten zien dat je niet met ons hoeft te lachen."

"We willen elke match vooruitgang boeken", vult Arne Engels aan. "We willen zeker niet gewoon de competitie komen vullen. Neen, we willen ook punten pakken."