Paralympiërs tellen af naar Tokio: "De motivatie is sterker dan ooit"

Op 24 augustus 2021 gaan in Tokio de 16e Paralympische Spelen van start. Eén jaar voor datum maakt Paralympic Team Belgium van de gelegenheid gebruik om in een videoboodschap zich tot de Belgische fans te richten.

"De voorbije maanden waren voor alle Belgen bijzonder. Ook voor ons stond het leven op zijn kop", vertellen onder andere de paralympische kampioenen van Rio Laurens Devos en Peter Genyn in de video.

"Ons hoofddoel werd met een jaar uitgesteld, dat was niet gemakkelijk verteerbaar. Maar onze motivatie blijft onveranderd en sterker dan ooit. We doen er alles aan om de Belgische kleuren zo best mogelijk te verdedigen. Hopelijk kunnen we daarbij op jullie steun rekenen."