Cercle Brugge op een wolk: "Profiteren van groepsgevoel van vorig jaar"

Het doelpunt van Somers zou in de eindafrekening wel eens van goudwaarde kunnen zijn voor Cercle. "Het groepsgevoel is een paar jaar afwezig geweest bij Cercle, maar doordat we vorig jaar samen door het oog van de naald zijn gekropen, heerst er nu een familiegevoel. Dat trekken we door naar dit seizoen."

Paul Clement: "Geen limiet op wat we kunnen bereiken"

Paul Clement doorzwom al heel wat watertjes, was onder meer assistent van Zidane bij Real Madrid en Ancelotti bij Bayern. "Ik heb hier al veel geleerd over het Belgische voetbal en de Belgische cultuur. Ik amuseer mij."

"Ik hou van de spirit die in de ploeg zit. Het zijn harde werkers. Dat zal ook nodig zijn, want er komen nog zware uitdagingen. Het zou naïef zijn om te denken dat we geen problemen zullen hebben dit seizoen, zeker met deze jonge en onervaren ploeg. Maar we moeten geen limiet zetten op wat we kunnen bereiken."

Voorzitter Vincent Goemaere is tevreden dat de vervanger van Storck een schot in de roos is. "Het klikt met de groep en met ons. Het is een goeie match met het DNA van Cercle. Paul is een heel aimabele man, een vaderfiguur, die toch ook duidelijk maakt wat hij wil."

Had Goemaere deze start dan verwacht? "Verwacht niet, gehoopt wel. Ik ben een gelovig man en ik geloofde dat we mooie dingen konden doen met deze groep."