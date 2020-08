Zo zal het nieuwe stadion van Club Brugge eruitzien

"We hebben gekozen voor een ontwerp met een wit zeildoek dat rond het stadion komt", legt voorzitter Bart Verhaeghe uit. "Naar binnen toe zal het kleuren op wedstrijddagen, maar niet te schreeuwerig naar buiten toe. Voor de rest zal het als een sluier zijn die in het park ligt".

De oefenvelden rond het stadion verdwijnen immers en moeten plaatsmaken voor een groot multifunctioneel park, dat op wedstrijddagen ook gebruikt kan worden als parking.

In het stadion komt er een indrukwekkend scherm boven het veld en de harde kern van Club krijgt een plaatsje in een steil oplopende wand, naar analogie met Die Gelbe Wand in het stadion van Dortmund.

"Die zal plaats bieden aan 12.500 toeschouwers. Dat vak zal van het veld oplopen tot in de nok van het stadion. Dat zal indrukwekkend zijn. Voor de rest is het stadion compact, zodat iedereen een dichte beleving op het veld heeft."

De nieuwe voetbaltempel van Club Brugge moet klaar zijn voor het seizoen 2022-2023. In het stadion zal er plaats zijn voor zo'n 40.000 supporters.