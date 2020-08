VIDEO: Arjen Robben speelt een halfuur in zijn eerste wedstrijd met FC Groningen

Na een succesvolle carrière bij onder meer PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München, trok Arjen Robben vandaag opnieuw het shirt aan van de club waar het voor hem allemaal begon in 2000: FC Groningen.

In een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Almere City voetbalde de ondertussen 36-jarige winger een halfuurtje mee in de eerste helft. Het waren zijn eerste wedstrijdminuten sinds hij in juni aankondigde opnieuw te willen voetballen op het hoogste niveau.

Robben kreeg meteen de aanvoerdersband en liet zich enkele keren zien. Scoren zat er nog niet in voor de ex-international, wel mikte hij in het zijnet. Toen Robben het veld verliet ging Almere City met 1-0 aan de leiding, 1-1 was de eindstand.