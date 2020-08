Helderziende Verheyen over Lukaku: "Dat had ik misschien beter niet gezegd"

Vooraf: de voorspelling

"Dat de kans groot is dat je wint, als je 2x scoort? Niet als je met 3-2 verliest. Misschien zal hij er wel eens aan denken, maar dat is niet zijn hoofdbekommernis."

Achteraf: de spijt

De woorden van Gert Verheyen bleken na afloop zowaar profetisch, want Inter verloor met 3-2. Romelu Lukaku scoorde één keer en zorgde met een ongelukkige deviatie in eigen doel ook voor het beslissende moment in de finale. Hallo, Gert Verheyen?

"Ik heb spijt van mijn woorden, al had ik die ene (own)goal daar wel niet bijgerekend. Ik had ze wel degelijk bedoeld voor Inter. Ik heb wel spijt dat ik dat gezegd heb. Het is alsof ik het afgeroepen heb, maar ja, dat heeft er niks mee te maken."