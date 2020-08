Coach Vincent Kompany: "Of ik stress voel? Neen, niet in het bijzonder"

"We zijn aan deze week begonnen met een heel respectvol afscheid van Frank Vercauteren, die de spelersgroep heeft bedankt. En omgekeerd", opende Vincent Kompany zijn eerste voorbeschouwing op een competitiematch als T1 van paars-wit.

"Het was deze week voor mij duidelijker en gemakkelijker om tot in de details voorbereid te zijn op deze match. Of ik stress voel? Neen, niet in het bijzonder. Ik heb in mijn carrière gelukkig nooit veel last gehad van stress."

"Ik ben enorm goed voorbereid. Ik heb natuurlijk geen vat op wat er zal gebeuren op het veld, maar wat ik voorbereid, kan ik wel controleren. We hebben goed gecommuniceerd en op dat vlak voel ik vertrouwen, ook al is het spelletje onvoorspelbaar."

Kompany benadrukte dat hij respect heeft voor tegenstander Moeskroen. En dat hij nog "alles moet bewijzen". "Maar dat motiveert me wel. Ik kom van niets en ik heb dus geen schrik om iets te verliezen."

De eerste opdrachten van Kompany ogen op papier haalbaar: Moeskroen, Oostende, Cercle Brugge, Waasland-Beveren en Eupen.

"Ik wil gewoon elke wedstrijd winnen. Zo simpel is het. De komende 5 matchen, de 5 wedstrijden daarna en dan nog eens 5 matchen. Tot op het einde van mijn loopbaan. Ik sta er op geen andere manier in."