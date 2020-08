Tienersensatie, TikTok'er en bijna duurste flankverdediger van de wereld

Van vluchtelingenkamp tot sensatie van de MLS

Het levensverhaal van Alphonso Davies is de meeste mensen ondertussen bekend. Geboren in een vluchtelingenkamp 40 kilometer buiten de Ghaneese hoofdstad Accra. Zijn Liberiaanse ouders waren net daarvoor uit hun thuisland moeten vluchten voor de burgeroorlog, die eind jaren 90 begon in Liberia.

Davies was 5 jaar toen het gezin asiel kreeg in Canada. Het begin van een avontuur, dat leest als een succesroman. Op zijn 14e - dat is nog maar 5 jaar geleden - verliet hij zijn gezin om aan te sluiten bij het opleidingsteam van Vancouver Whitecaps.

"Mijn moeder had schrik dat ik in Vancouver zonder begeleiding a bad boy zou worden", zei Davies in april tegen The Guardian. Maar dat draaide helemaal anders uit. Hij tekende op zijn 15e zijn eerste profcontract en werd niet veel later de eerste speler geboren sinds 2000 die speelminuten kreeg in de MLS.