Bölöni tekent voor 2 jaar in Gent, De Witte: "Dit is geen stijlbreuk"

KAA Gent schakelt razendsnel na de 0 op 6 en kiest voor Bölöni als nieuwe trainer. Voor de buitenwereld misschien een verrassende keuze, maar voor voorzitter Ivan De Witte niet. "We hebben de voorbije jaren al een paar keer contact met hem gehad. Maar nu is het pas gelukt om hem binnen te halen. Bölöni was sterk verbonden aan een opdracht in Qatar, maar na een lang gesprek dinsdag is er een overeenkomst gevonden. Daar zijn we zeer blij om."

Vragen over het afscheid van Thorup werden niet beantwoord. "Ik wil de nieuwe coach voorstellen en niet in het verleden graven. Veel dingen zijn interne keuken en dat wil ik zo houden. Maar wie mij kent weet dat ik niet over een nacht ijs ga. Ik wil Thorup wel openlijk bedanken."

Het voetbal dat Bölöni met Antwerp speelde, verschilt toch heel erg van het attractieve voetbal waar Gent voor staat. "Dit is geen stijlbreuk", houdt de voorzitter vol. "Als ik goed geïnformeerd ben is Bölöni een trainer die werkt met de middelen die hij heeft. Hij wil mooi en aanvallend voetbal koppelen aan resultaat. Zijn expertise, zijn voetbalvisie en zijn karakter spreken mij aan."

Verandert dit iets aan de titelambities van KAA Gent? "Er moeten een paar clubs zijn die voor de titel gaan, anders heb je een competitie zonder kleur. Club Brugge heeft de beste kaarten, maar we willen een uitdager zijn."