Hoe ambitieus is Deinze nu echt? "3e plaats", "Middenmoot", "Dromen mag"

Trainer: "Laat ons voor de 3e plaats gaan"

"Wat onze ambitie dan is? Als coach ben ik de laatste 10 jaar nooit buiten de top 3 geëindigd. De voorzitter praat over de 4e of 5e plaats, maar ik doe er nog een schepje bovenop. Laat ons voor de 3e plaats gaan."

"Zij zijn zonder twijfel de titelfavoriet. Het is een ploeg met een fenomenaal budget. Daar kunnen wij niet aan tippen. Maar geld zegt niet alles. We zullen hen vrijdag een warm onthaal geven."

"En de rest van mijn groep is klaar. We staan te popelen om vrijdag af te trappen tegen Union."

"Het is ongelofelijk hoe onze voorzitter hen aan boord heeft kunnen halen. We doen er alles aan om hen op het gepaste moment te lanceren."

"Op nieuwkomers Ronald Vargas en Renato Neto kunnen we nog geen beroep doen, want zij hebben nog een serieuze conditionele achterstand."

"We zijn tevreden dat we na 9 weken voorbereiding kunnen beginnen", zegt trainer David Gevaert. "We zijn er klaar voor."

Vargas: "De beste optie vanuit mijn standpunt"

"Maar dit was de beste optie vanuit mijn standpunt. Het was geen moeilijke keuze als je kijkt naar dit project en de ambitie die hier hangt."

Vargas moet nog even aan de zijlijn kamperen door de coronamaatregelen en heeft al maanden niet meer in groep getraind.

Blondelle: "Ik weet niet of de titel er inzit, maar dromen mag"

Ook Siebe Blondelle (34) werd verleid door Deinze. "Ik heb voor deze club gekozen omdat ik hier veel vertrouwen voelde. Het is een interessant project en na 5 jaar Eupen was het ook leuker om dichter bij huis te voetballen."

"Deinze is kampioen geworden in 1e Amateur. Ook al is er een verschil tussen 1e Amateur en 1B, die organisatie staat er nog wel en dat is de kracht van Deinze. Dat hebben we ook getoond tegen 1A-ploegen in de voorbereiding en het geeft vertrouwen naar vrijdag toe.”

“Ik denk dat je in 1B van alles mag dromen. Als je erin kunt blijven, dan kun je eigenlijk al meedoen voor de titel. Zo snel kan het gaan. We moeten mee zijn vanaf het begin en dan zullen we zien wat er tijdens het seizoen mogelijk is.”

“We hebben een voorzitter die heel ambitieus is. Het stadionproject zegt op dat vlak al genoeg. Maar hij heeft ook gelijk. Het is misschien wel het moment voor een snelle promotie naar 1A. Ik weet niet of de titel erin zit, maar we mogen daar wel van dromen."

"De tweede speelt ook nog barrages. Dat kan ook nog interessant worden. Toch moeten we ook realistisch zijn. We zijn een ploeg in opbouw. Naarmate het seizoen vordert, kunnen we onze ambities misschien nog wat bijstellen.”

“Union en Westerlo zijn de te kloppen ploegen. Daaronder heb je met RWDM, Seraing en Deinze 3 clubs die uit 1e Amateur komen en die zich versterkt hebben. Ik denk dat we daarmee kunnen wedijveren.”