Roberto Martinez: "Ik twijfel er niet aan dat Vincent Kompany succesvol wordt als coach"

"Hij was een inspiratiebron en zal dat blijven als ex-speler. En in zijn nieuwe rol als coach zal hij succesvol zijn."

"We vinden het uiteraard jammer dat we hem niet meer zullen zien bij de Rode Duivels, maar dit is ook het moment om zijn verdiensten te vieren."

"Neen, ik was niet verrast", vertelt Roberto Martinez over het einde van Vincent Kompany als speler op een voetbalveld. "Ik wist dat deze zet zou gebeuren."

"Hij is er obsessief mee bezig"

Roberto Martinez bedankt Vincent Kompany voor zijn "toewijding" en omschrijft Kompany als "een echte leider in de kleedkamer".

"Of we hem zullen missen? Je wil geen speler als Vincent Kompany verliezen, maar dit is ook normaal. Je wisselt van generatie en dat gebeurt zo vaak."

"We moeten er nu voor zorgen dat er een verlangen is om dit gat te vullen. We weten wat we moeten bereiken. We bekijken het dus niet negatief."

De huidige bondscoach twijfelt er niet aan dat Kompany zal slagen als hoofdcoach. "Ik heb geen twijfels. Hij is er obsessief mee bezig. Als Vincent iets wil, dan doet hij het en bereikt hij het."

"Dit is het einde van een geweldige periode als speler, nu volgt een hoofdstuk als coach."

"Hij is al ingeschreven in de Pro Licence-opleiding van de Belgische bond, hij zal bij de federatie altijd de steun krijgen van iedereen."

"Vincent is zeer intelligent. Als hij zijn ervaring en kennis kan overdragen in de kleedkamer, dan twijfel ik er niet aan dat hij succesvol wordt als coach."