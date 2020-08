Herbekijk Facebook Live met Vandenbempt: "Afscheid van een van onze allerbeste spelers"

Peter Vandenbempt gaf in Het Journaal zijn analyse van de nieuwste revolutie bij Anderlecht , maar ook onze surfers hadden nog vragen over het nieuwe hoofdstuk in de carrière van Vincent Kompany.

1. Wat was het hoogtepunt van Vincent Kompany als speler?

"We zullen ons Kompany herinneren als een van de allergrootste spelers die ons voetbal heeft gekend, zo eenvoudig is het. Hij is de eerste van een generatie Belgische voetballers met internationale bekendheid. Zonder overdrijven is hij de grootste ambassadeur van ons voetbal. Door zijn uitstraling en de manier waarop hij communiceert, is hij ook een soort bedrijf geworden. Hij heeft het niveau gehaald van onze internationale tennissters, zoals Kim Clijsters."

Wat was zijn hoogtepunt als speler? "Die twee cruciale doelpunten in de titelstrijd met Manchester City. Hij doet dat twee keer, dat is fenomenaal. En hij heeft top gepresteerd op het WK in Rusland. In de referentiematch voor deze generatie tegen Brazilië was hij outstanding."

"Ik heb me er altijd over verbaasd hoe Kompany hier op de Belgische velden werd uitgefloten door de tegenstanders. En nog erger, hoe er werd gelachen en gespot als hij geblesseerd raakte. Er wordt vandaag afscheid genomen van een van de allerbeste spelers van België. Een topfitte Kompany was nog altijd belangrijk voor de Rode Duivels."

Heeft dit dan een invloed op het EK? "De vraag was altijd: is hij fit? Als hij fit is, is hij de beste. Zonder een fitte Kompany is België minder goed, maar het is niet zo dat de Duivels zonder Kompany plots geen kans meer maken."