Valerie Barthelemy en Claire Michel scoren 1-2 in eerste Europabeker sinds corona

Valerie Barthelemy en Claire Michel konden zich de voorbije maanden niet uitleven in wedstrijden, maar voor Michel was het heroptreden in Riga extra speciaal. Zij had in november immers haar knieschijf gebroken bij een fietsongeluk. Tijdens de lockdown kon ze enkel op de loopband lopen.

Maar de wedstrijd in Letland, over de olympische afstand, kon ze pijnvrij afwerken. De Belgische vrouwen sloegen al een kloof in het zwemmen, sloegen de handen in elkaar bij het fietsen en verdeelden in het afsluitende loopnummer de buit.

Een goede generale repetitie voor het WK triatlon voor gemengde teams, dat op 6 september in Hamburg plaatsvindt. Op het EK 2 jaar geleden behaalden de Belgian Hammers, met ook nog Jelle Geens en Marten Van Riel, een bronzen medaille.