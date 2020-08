Verontwaardiging in het peloton: "Die afdaling, elk jaar hetzelfde!

Iedereen in het peloton weet dat de Muro di Sormano een van de gevaarlijkste afdalingen van het wielerseizoen is, zeker na de zware valpartijen van Laurens De Plus en Jan Bakelants in de Ronde van Lombardije van 2017.

Dumoulin in Dauphiné: "Levensgevaarlijke afdaling"

Niet enkel in de Ronde van Lombardije was er consternatie over het gevaarlijke parcours. Ook de Dauphiné klaagden de renners achteraf over de route, die onder meer Kruijswijk en Buchmann tot opgave dwongen.



"Die afdaling was levensgevaarlijk, vol met kuilen. Ik ben super kwaad", zei Tom Dumoulin voor de camera van de NOS. "Het was gewoon een geitenpad met grind. Volslagen belachelijk. Het is een schande dat dit nog kan in het moderne wielrennen."