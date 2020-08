Mark Selby bekritiseert Ronnie O'Sullivan: "Weinig respect voor zijn tegenstander"

"In die laatste drie frames vond ik dan toch wat magie terug. Ik weet niet waar ik die vandaan haalde, misschien was het bezieling, misschien wanhoop. Als ik mijn cue action terugvind, ga ik van de finale meer kunnen genieten. Eerst die cue action, al de rest is bonus."

"Ik heb verre van geweldig gespeeld", zegt O'Sullivan. "Drie dagen lang worstelde ik met mijn cue action, ik was jaloers op die van Selby. Zelf was ik al blij als ik een bal half goed raakte en probeerde ik maar aan te klampen, het was frustrerend."

In het slotframe leek O'Sullivan het in stijl te gaan afmaken, maar stokte het bij 64. De kans die Selby daarop nog kreeg, kon hij niet ten volle benutten.

"Match point!"

"Had hij er geen zin in?"

"Misschien zat hij in een bepaalde gemoedstoestand, had hij er gewoon geen zin of zo, maar ik vond het van weinig respect voor zijn tegenstander getuigen."

In de finale wél toeschouwers toegelaten

Voor Selby, wereldkampioen in 2014, 2016 en 2017, wordt het minstens een jaar langer wachten op een 4e wereldtitel. O'Sullivan gaat voor een 6e titel, na 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013. Eén keer verloor hij een WK-finale: in 2014 tegen Selby.

In de finale (best-of-35) neemt O'Sullivan het vandaag en morgen op tegen zijn 28-jarige landgenoot Kyren Wilson (WS-8). Die schakelde de Schotse kwalificatiespeler Anthony McGill (WS-39) ook met het kleinste verschil uit. Het is de eerste keer in de WK-geschiedenis dat beide halve finales tot het laatste frame liepen.

Voor Wilson wordt het de eerste WK-finale. Een halve finale in 2018 was zijn beste resultaat tot nog toe. In de onderlinge confrontaties leidt O'Sullivan met 4-2. Wilson won wel het jongste duel. Midden februari versloeg hij O'Sullivan in de halve finales van het Welsh Open met 6-5.

De nieuwe wereldkampioen strijkt een half miljoen pond (553.000 euro) op, voor de runner-up is er 200.000 pond (221.000 euro). Voor de finale zijn er opnieuw fans welkom in de Crucible in Sheffield. De WK-finale is één van de pilootprojecten waarbij de Britse overheid uittest hoe er op een veilige manier toeschouwers toegelaten kunnen worden bij sportwedstrijden.