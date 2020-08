Mathieu van der Poel: "Als Remco gaat, zal het alle hens aan dek zijn"

Met een 3e plaats in de Gran Piemonte afgelopen woensdag kon Mathieu van der Poel zijn beste prestatie op Italiaanse bodem afleveren. "Het was leuk om de finale te rijden. Ik denk wel dat mijn vorm groeit en ik was achteraf tevreden", zegt de Nederlander daags voor de Ronde van Lombardije.

Vorige zaterdag was Van der Poel een van de favorieten voor Milaan-Sanremo, morgen is dat met de Ronde van Lombardije niet het geval. "Dat heb ik zelf ook gezegd. Het parcours is gewoon te lastig voor mij. Kijk ook gewoon naar wie hier aan de start staat."

"In Sanremo stond ik aan de start met het idee om te winnen. Dat is morgen niet het geval. Je moet je kwaliteiten kennen en ik moet eerlijk zijn: dit is gewoon te lastig voor mij. Maar dit zal me sowieso sterker maken richting de kampioenschappen."

"Normaal moet dit gewoon boven mijn mogelijkheden liggen en dus probeer ik zo lang mogelijk mee te gaan, want we hebben een paar types in onze ploeg die heel lang kunnen overleven. We willen iemand in de top 10 krijgen."

"Iedereen heeft wel gezien dat ik per wedstrijd beter word. Ik heb deze hardheid nodig om tot mijn top te komen. Het kan de laatste goeie stap zijn richting het NK en het EK", besluit Van der Poel, die geen verrassende naam als topfavoriet kiest.

"Als Remco Evenepoel gaat, dan zal het alle hens aan dek zijn. Wie hem klopt, wint? Dat denk ik ook."