Man.United wil Jadon Sancho, maar: "Ik ben gelukkig in Dortmund"

Sancho is al in verband gebracht met meerdere topclubs in Europa en de laatste weken klonk de roep van Manchester United heel luid. Maar Michael Zorc, de sportief directeur van Borussia Dortmund, maakte duidelijk dat een transfer van Sancho geen optie is.

En dus is de 20-jarige Sancho mee op trainingskamp met zijn ploegmaats. "Ik geniet ervan om met deze jongens te spelen en te trainen, we zijn een uitzonderlijke bende", zegt Sancho. "Ik ben hier gelukkig."

Sancho heeft ook een nieuwe missie. "We hebben enkele getalenteerde jongeren en ik vind het leuk om hen te helpen. Ik ben hier op mijn 17e toegekomen en weet dus wat ze meemaken. Hopelijk kan ik hen wegwijs maken in wat ze wel en niet moeten doen."