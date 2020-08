José De Cauwer: "Het is alsof Ineos niet kan geloven dat er een team beter is dan zij"

"Bij Bernal of in de volgwagen moet er een signaal geweest zijn om er vol tegenaan te gaan en om iedereen los te rijden, maar ze hebben niet de renners kunnen lossen die gelost moesten worden."

"Een vorm van overschatting"

"In de finale was Sepp Kuss er nog als ploegmaat van Primoz Roglic. Als je Jumbo-Visma laat werken, dan moet iemand als Kuss eventuele demarrages van iemand als Thibaut Pinot beantwoorden en dan kun je als Ineos misschien later profiteren."

"We hadden de voorbije weken toch al gezien wat ze bij Jumbo-Visma in hun mars hebben? Dan zou ik als ploegleider van Ineos kijken en wachten. Je koerst niet tegen de gelosten, wel tegen de mannen die nog volgen."

"Het is alsof ze hun lesje uit de Ronde van de Ain niet geleerd hebben. Het werk van Ineos had eigenlijk moeten gebeuren door de ploegmakkers van Roglic. Ja, ik beschouw dit als een vorm van overschatting."

Wat speelde er dan in het hoofd van Ineos? Een vleugje waanzin? "Dat is de waanzin die ze al jaren brengen en dat lukte telkens met een afwerker. Toen ze eigenlijk moesten komen, waren ze al weg en kon Bernal de lijn niet doortrekken."

"Geen falen van Bernal, wel van koerstactiek Ineos"

Volgens onze analist moet Ineos dus het geweer van schouder veranderen. Maar hebben ze wel een andere tactiek dan die van de dominantie in hun koker zitten?

José De Cauwer: "Je moet je tactiek altijd veranderen op basis van de renners die je hebt en op basis van de wedstrijd die je rijdt. En je moet rekening houden met je concurrenten."

"Het is alsof die voor Ineos niet bestaan. "Wij doen het op onze manier." Terwijl ze nu toch al meerdere keren het onderspit hebben moeten delven."

"Je offert Kwiatkowski en Sivakov op, maar om wie te doen lossen? Zeg tegen de gele mannen: het is aan jullie. Het is alsof het niet in de hoofden van Ineos kan, dat er een team beter is dan zij."

"Ze denken dat ze het op een versmachtende manier moeten blijven doen. Ik zou na gisteren nog niet spreken van het falen van Bernal, wel van de koerstactiek van Ineos."