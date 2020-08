Verheyen: "Daan Heymans wou zelfs zonder vel op zijn voeten spelen"

Verheyen over topschutter Daan Heymans

Na de 1e speeldag heet de topschutter in de Jupiler Pro League verrassend Daan Heymans. Gert Verheyen kent hem nog van zijn tijd als bondscoach van de U19.

"Daan kan voetballen. Hij heeft een groot lichaam, maar toch veel gevoel. En hij kan een goal maken. Alleen is hij van de generatie van 1999, waartoe ook heel wat jongens die nu bij Anderlecht spelen behoren. Toen was hij nog niet goed genoeg."

"Ik heb hem wel meegenomen naar een toernooi in Gran Canaria. We speelden daar 3 matchen in 6 dagen tijd op een slecht kunstgrasveld. Hij had de 2e match volledig gespeeld en zou de 3e match normaal gezien ook spelen."

"Hij kwam naar mij: "Trainer, ik heb bleinen (blaren)." "Maar kun je nog spelen?" "Ja, ja, het gaat wel." "Mag ik eens kijken?" Er stond geen vel meer op! Dat zegt wel iets over hem. Hij zou zelfs zonder vel op zijn voeten gespeeld hebben."