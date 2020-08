De Dauphiné start vandaag - Michel Wuyts zegt waarom je hem niet mag missen

Het Criterium du Dauphiné is traditioneel de laatste voorbereidingswedstrijd voor de Tour de France. Dit jaar is het meer dan ooit de ultieme test voor september. Michel Wuyts overloopt de verschillende redenen waarom je er zeker niets van mag missen.

1. Het indrukwekkende deelnemersveld

Het wordt misschien wel de aantrekkelijkste Dauphiné van de voorbije 25 jaar, want er is dit jaar geen Ronde van Zwitserland als voorbereiding op de Tour. Normaal gezien wordt het peloton opgesplitst, maar nu is iedereen die in de Tour wil schitteren aanwezig. In principe wordt het een tweestrijd tussen Roglic en Bernal. Van alle Tourpretendenten staat Roglic het verst, dat zagen we in de Ronde van de Ain. De Dauphiné ligt nu ook een week dichter bij de Tour dan normaal, dus ga ik ervan uit dat de verhoudingen die we deze week zullen zien hetzelfde zullen zijn als in de eerste week van de Tour. Niet zelden wint de winnaar van de Dauphiné ook de Tour, al is de Dauphiné zelden een hoofddoel. Het is vooral belangrijk om de orde in de klimfalanxen vast te leggen. Die falanx lijkt bij Ineos een stuk minder indrukwekkend dan bij Jumbo-Visma, maar het is niet omdat je 2 etappes wint in de Ronde van de Ain dat je al over een overname moet spreken. Ik ga ervan uit dat ze bij Ineos goed indelen. Voor de rest kijk ik ook uit naar de jongeren, want dit is toch het seizoen van de vernieuwing. Wat kan een Sivakov? En een Pogacar, uiteraard. In de Vuelta vorig jaar zagen we daar wonderen van. Ten slotte ben ik ook benieuwd naar de nieuwe Landa, voor mij nog altijd de mooiste klimmer die er is. Maar ook de meest chaotische. Heeft hij die wispelturigheid effectief onder de knoet?

2. Rijdt Froome zich in de Tourploeg van Ineos?

Misschien wel de interessantste vraag voor de komende Dauphiné is of Chris Froome de Tourploeg van Ineos nog haalt. Dan zal hij zich onmisbaar moeten maken en dat kan op 2 manieren. Ofwel wint Froome op eclatante wijze een etappe ofwel rijdt hij volledig in dienst van Bernal. Er is heel wat tralala geweest over zijn overstap naar Israel Start-Up Nation. Hoe heeft dat in het kopje van Froome gewerkt? En wat heeft dat gedaan in de geesten bij Ineos? Kiezen ze niet liever voor een Sivakov dan voor iemand die in de 3e week misschien zijn eigen kans wil gaan? Froome zal zich betrouwbaar moeten opstellen.

3. Wat kunnen de Belgen?

Wout van Aert heeft met de Strade en Milaan-Sanremo zijn oppergaaien al binnen. Hij mag nu terecht de titel van kampioen dragen. Dat moet hem rust geven. In de Dauphiné is er ook geen druk dat hij het moet afmaken. Al denk ik nu wel al hardop en moet Jumbo-Visma hem in de finale van de eerste rit misschien toch zeggen: hou je klaar, het is aan jou. Want wie zal hem er op die slotklim in deze vorm afrijden? Al is dat misschien wishful thinking van mij. Tiesj Benoot heeft zijn klimkwaliteiten in de Dauphiné ontdekt. Dit zal hem beter liggen dan de Tour, waar hij naar eigen zeggen niet voor een klassement gaat. Maar waarom zou hij dat in de Dauphiné niet kunnen? Ook al is de tegenstand hier maal 3 in vergelijking met Parijs-Nice. Als we de Dylan Teuns zien van vorig jaar mogen we hem ook al noteren voor die openingsrit. Hij zit wel met Landa in zijn ploeg, maar als de Dauphiné na enkele ritten al in een definitieve plooi ligt, kunnen we hem in het 2e deel misschien ook zien.

4. De grote coronatest

Tour-baas Prudhomme heeft al een oproep gedaan aan iedereen die in de buurt komt van de Tour om zeker een mondmasker te dragen. Ik ga ervan uit dat dat in de Dauphiné ook zal gelden. Voor ons lijken die mondmaskers nu al een evidentie, maar in Frankrijk zijn ze pas sinds vorige week verplicht in de steden. Rittenkoersen zijn toch het gevaarlijkst voor corona, want de renners en hun entourage zitten dagen na elkaar bijeen. Af en toe infiltreert er wel eens iemand van buitenaf, hoe beperkt dat ook is. Dat is onvermijdelijk.

5. Michel Wuyts heeft honger

Mijn honger naar koersen en commentaar geven bij koersen is zó groot dat ik moet opletten dat ik me niet overeet. Het is alsof ik zelf eindelijk uit quarantaine mag. Eindelijk zal ik alles wat ik de voorbije maanden opgeslagen heb, kunnen loslaten. Het kan deugd doen als je kunt ventileren en als je het moet ondergaan, word je rotnerveus. Daarom liep ik op 2 kilometer van de finish van Milaan-Sanremo ook naar mijn koelkast om een drankje.

