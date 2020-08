Van Avermaet en Naesen mogen al eens ploegmaat spelen op EK, Evenepoel verdedigt titel

De EK-selectie samenstellen was geen sinecure voor bondscoach Rik Verbrugghe.

"Bepaalde renners kon ik niet selecteren door hun drukke programma of door het coronaprotocol van hun ploegen", vertelt Verbrugghe. "Ik heb dus niet helemaal de ploeg kunnen samenstellen die ik wou."

De selectie voor de wegrit in Plouay telt nochtans een sliert grote namen, met onder meer Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven en Sep Vanmarcke.

In de tijdrit maakt titelverdediger Remco Evenepoel zijn opwachting, samen met Victor Campenaerts (die in 2017 en 2018 de snelste was tegen de klok).

Bij de vrouwen valt de naam van veldrijdster Sanne Cant op in de wegselectie. Ook Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke en Lotte Kopecky zijn van de partij in Plouay.