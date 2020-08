Greg Van Avermaet tekent voor 3 jaar bij de ploeg van Oliver Naesen

Boven CCC hingen al een tijdje donkere wolken, maar Greg Van Avermaet gaf ploegmanager Jim Ochowicz lange tijd het voordeel van de twijfel in zijn zoektocht naar een nieuwe geldschieter.



Daags voor Milaan-Sanremo liet Van Avermaet echter uitschijnen dat alle hoop gekelderd was en enkele dagen later heeft de olympische kampioen nieuws: hij tekende voor 3 jaar bij AG2R, dat volgend seizoen met Citroën over een bijkomende krachtige geldbron beschikt.

"Ik ben gelukkig en gemotiveerd om aan dit nieuwe avontuur te beginnen", reageert Van Avermaet. "Ik heb 10 mooie jaren onder Jim Ochowicz gehad, maar ik stort me nu in een nieuwe uitdaging."

"Het perspectief om met mijn maatje Oliver Naesen te koersen, met het doel om klassiekers te winnen, is zeer opwindend."

"Mijn doel verandert niet: ik wil grote koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen, net als ritten in de Tour, waar ik ook zo lang mogelijk het geel wil dragen."