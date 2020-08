Wout van Aert na duel met Alaphilippe in Sanremo: "Eet liever mijn stuur op dan te verliezen"

"In de afdaling kwam ik terug. Op weg naar de finish dwong Alaphilippe me de kop op. Hij speelde het slim en ik moest nog wat energie overhouden voor de sprint. Dat is me gelukt, wat een hervatting van het seizoen!"

Op de Poggio was het bijten voor Van Aert. ""Afwachten, afwachten, afwachten", dacht ik eerst, maar ik had geen keuze. Ook niet toen ik even moest lossen."

"Ik ben erg blij natuurlijk", sprak Wout van Aert in zijn eerste interview na de finish. "Ik kan niet geloven dat ik 2 koersen op een rij win."

Na een spannend duel met Julian Alaphilippe schreef Wout van Aert de zomereditie van Milaan-Sanremo op zijn naam. En dat een week na zijn nummer in de Strade Bianche

"Ingeprent dat Alaphilippe op zijn limiet zat, dat klopte ook"

"Ik besef het nog niet", zei een gelukzalige Wout van Aert niet veel later voor onze microfoon in Italië.

"Ze zeggen altijd dat Milaan-Sanremo de makkelijkste koers is om uit te rijden en de moeilijkste om te winnen. Dat is me toch gelukt."

De dag verliep volgens plan. "Het mocht iets sneller gaan, want het is echt wel een saaie en lange koers", lacht Van Aert. "Het ging wel wat vaker op en af nu en dat speelde in mijn voordeel."

"Mijn ploegmaats hebben weer fantastisch werk geleverd. Antwan Tolhoek is als lichtgewicht niet gemaakt voor het kopwerk, maar hij heeft het wel opgeknapt. Het is fantastisch dat ze zo in mij geloven, dan groei je boven jezelf uit."

Op de Poggio moest Van Aert even een gaatje laten. "Alaphilippe ging echt hard. Ik ben blijven vechten en heb mezelf ingeprent dat hij ook op de limiet zat. Dat bleek te kloppen ook."

"Zo kon de koers opnieuw beginnen. In de sprint was het over mijn lijk. Ik eet liever mijn stuur op dan geklopt te worden. Dat moet ook als je een monument wil winnen."