Max Verstappen: "Heb geaccepteerd dat wereldtitel er niet inzit"

Max Verstappen heeft zijn Red Bull-auto al 3 keer in de top 3 geparkeerd dit seizoen, de jongste wereldkampioen ooit zal hij niet worden. Daar droomt de 22-jarige Nederlander niet langer van.

"Ik heb al geaccepteerd dat de wereldtitel er dit jaar niet inzit", vertelt hij. "Het is heel simpel: Lewis Hamilton zit in de beste auto en verslaat zijn teamgenoot. Dat doet hij goed. En ik denk dat het gat tussen Bottas en mij ook alleen maar zal groeien."

"Mijn seizoensstart is prima, maar we doen niet mee voor het kampioenschap", gaat Verstappen voort. "Wat Mercedes doet is knap, daar moet je respect voor hebben. Ze zijn nauwelijks bij te houden, zeker in de kwalificaties niet."

Welke doelen spiegelt hij zich dan wel voor dit seizoen? "Ik wil elk raceweekend het beste eruit halen. Natuurlijk wil ik winnen, we zullen moeten toeslaan als het bij Hamilton of Bottas een keer tegenzit", antwoordt de kopman van het Red Bull Racing-team. "En als tweede of derde worden het maximaal haalbare is, moet ik daar tevreden mee zijn."