Kim Clijsters krijgt een wildcard voor de US Open

Het leeuwendeel van de wildcards voor de US Open gaan naar Amerikaanse talenten, maar een drievoudige ex-winnares kon de organisatie natuurlijk niet in de kou laten staan.

Clijsters bereidde zich de voorbije weken in het World Team Tennis voor op de écht belangrijke toernooien later dit jaar. Uiteraard ging ze er toen al vanuit dat ze een wildcard zou krijgen voor de US Open, want op basis van haar ranking heeft ze geen recht op een plaatsje op de hoofdtabel.

Met haar wildcard hoeft Clijsters dus ook geen kwalificaties af te werken. Ze kan zich klaarstomen op het toernooi van Cincinnati, dat dit jaar voor een keer in New York plaatsvindt.