Deceuninck-Quick Step maakt zestal bekend voor Sanremo: "We zijn geen favoriet"

Vorig jaar maakte Julian Alaphilippe zijn favorietenrol waar in Milaan-Sanremo. Hij bleef toen Oliver Naesen en Michal Kwiatkowski voor in een elitegroep.

De Fransman krijgt dit jaar 5 ploegmakkers aan zijn zijde: sprinter Sam Bennett, Kasper Asgreen, Bob Jungels, Zdenek Stybar en Tim Declercq (de enige Belg in de selectie).

"We starten dit jaar niet als favoriet", geeft ploegleider Davide Bramati toe. "Andere renners hebben hun topvorm al getoond en zullen ook zaterdag voor de winst gaan. Maar we zijn zelf uiteraard ook heel gemotiveerd en gaan vol voor een goed resultaat."

Bramati verwacht een ander koersverloop in Milaan-Sanremo dan de voorbije jaren.

"Het parcours is aangepast, de hitte in augustus zal zijn rol spelen en we rijden met ploegen van maar 6 renners. Dat laatste maakt het moeilijk om de wedstrijd te controleren. We verwachten een dynamische wedstrijd", besluit de Italiaan.