De baas van de Formule E moest de eerste race vanuit zijn hotelkamer bekijken

Alejandro Agag is een Spaanse zakenman en topman van het Formule E-kampioenschap. Gisteren moest Agag de eerste wedstrijd, op de vroegere luchthaven van Berlijn, vanuit zijn bed volgen.

"Ik ben droevig. Ik heb mijn eerste Formule E-race ooit moeten missen. Ik heb de race vanuit mijn hotelkamer in Berlijn moeten bekijken", klinkt het op Instagram.

"Ik testte positief op Covid bij aankomst en volg de protocols die we in het leven geroepen hebben om iedereen veilig te houden. Ik mis iedereen in de paddock."



Tot en met 13 augustus staan in Berlijn 6 races op het programma bij. Daarna zit het seizoen erop. Om alles veilig te laten verlopen, wordt een strikt hygiëneprotocol gevolgd.

De Portugees Antonio Felix da Costa trok woensdag aan het langste eind. Jérôme D'Ambrosio eindigde als 5e, net voor Stoffel Vandoorne.