Zijn er te veel coronatests in het voetbal? "Momenteel geen capaciteitsprobleem"

Rosier: "Er is momenteel geen capaciteitsprobleem"

Maar is er ook effectief een gebrek aan tests? "Er is momenteel geen enkel probleem wat de testcapaciteit betreft. Slechts 10 à 15 procent van de totale capaciteit wordt momenteel gebruikt. Daarbij komt dat dit volledig (100%) gefinancierd wordt door de profclubs zelf. Het totale budget is 600.000 euro, de maatschappij draagt hier geen cent toe bij."

De laatste tijd komt er steeds meer kritiek op de coronatesting in het voetbal. Neemt dit niet allemaal te veel capaciteit in beslag? Philippe Rosier, Health en Performance manager bij de Rode Duivels, weerlegt de kritiek bij Sporza. "Het opgestelde protocol biedt voldoende basis om profvoetbal in België veilig te laten doorgaan", klinkt het.

"Groot onderscheid tussen one-on-one contactsporten en teamsporten"

"Het protocol dat de clubs hebben opgesteld, is superveilig en analoog met de grote buitenlandse competities die net afgewerkt zijn", gaat Rosier voort. "Die competities werden als voorbeeld genomen. En zoals we weten zijn er in Italië, Spanje, Engeland of Duitsland heel weinig coronagevallen geweest bij de spelers."

"Verder zien we dat er door te voetballen weinig overdracht is van het virus, wat trouwens is aangetoond door een Nederlandse studie. Enkel bij een reeks hoekschoppen na elkaar is er wat langer contact mogelijk en kan er het virus eventueel doorgegeven worden."

"Er dient een groot onderscheid gemaakt te worden tussen one-on-one contactsporten, zoals judo of karate, en teamsporten, zoals voetbal, dat daarbovenop nog eens buiten gespeeld wordt."

"In België zitten we momenteel aan 1 test per week. Indien de situatie nog erger zou worden, gaan we over tot 2 testen per week. Maar voorlopig is dat niet nodig", aldus Rosier.