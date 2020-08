Kompany spreekt Anderlecht-ploegmaat Tau toe: "Onze rol om je in Engeland te brengen"

Vorig seizoen droeg de 26-jarige Tau nog het shirt van Club Brugge. De pijlsnelle Zuid-Afrikaan begon als een schicht aan zijn avontuur bij Club, maar zakte daarna helemaal weg.

Club heeft dit seizoen geen plaats meer voor Tau, Anderlecht wel. "Percy is een creatieve, technisch sterke, snelle en wendbare speler", zegt sportief directeur Peter Verbeke. "Hij kan op verschillende aanvallende posities uit de voeten."

"Daarnaast heeft hij al aangetoond efficiënt en beslissend te kunnen zijn. We moeten hem door een gebrek aan voorbereiding nog even tijd geven om belangrijk te zijn voor ons, maar we zijn natuurlijk blij met zijn toegevoegde waarde voor onze kern.”

Ook Tau zelf is in de wolken. "Ik maak deel uit van een elftal dat altijd wil voetballen en aanvallen. Dat is me op het lijf geschreven. RSC Anderlecht past bij mijn voetbalstijl. We zijn voor elkaar gemaakt."

"Ik zal er alles aan doen om mijn steentje bij te dragen en de club terug te loodsen naar waar het thuishoort: de top van het Belgisch voetbal.”