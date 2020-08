"De toestand van Fabio Jakobsen is ernstig, maar stabiel"

Na de weerzinwekkende crash werd Fabio Jakobsen een tijdlang behandeld op de plek van de valpartij, waarna hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. "Zijn situatie is ernstig, maar op dit moment is hij stabiel", liet Deceuninck-Quick Step na middernacht weten.

"Onderzoek heeft uitgewezen dat Fabio geen letsels heeft aan zijn hersenen of ruggenwervel, maar door de ernst van de vele verwondingen, ligt hij in een kunstmatig coma. Zijn situatie wordt nauwgezet opgevolgd in het ziekenhuis in Katowice."

"We willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende steun", besluit Deceuninck-Quick Step.