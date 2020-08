Amateurclubs willen menselijker licentievoorwaarden: "U23 Club in 1B is de druppel"

De amateurclubs riepen de pers bij elkaar in Tessenderlo en dat was niet toevallig. Thes Sport zou als nummer 2 in 1e amateur (nu: 1e nationale) om sportieve redenen recht hebben op promotie, maar wordt niet in aanmerking genomen om te stijgen naar 1B.

"Thes mag niet promoveren, omdat het geen licentie heeft ingediend", zegt Steven Van Geeteruyen van Heur-Tongeren. "Lierse behaalde 16 punten minder en mag wel naar 1B. Proficiat, zeg ik dan. Maar nu mogen ook de U23 van Club Brugge naar 1B, terwijl die volledig buiten het licentiesysteem staan."

"Dat is voor ons de druppel die de emmer doet overlopen. We krijgen het aan onze aanhang niet meer verkocht dat het sportieve van totaal ondergeschikt belang is. Het resultaat van de competitie is totaal niet meer relevant."