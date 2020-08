Naast Milaan-Sanremo heeft deze wielerweek nog veel meer lekkers in de aanbieding

Maandag 3/08 en dinsdag 4/08: La Route d'Occitanie (2.1)

Heel wat potentiële Tour-protagonisten kunnen er al in hun kaarten laten kijken. Wat zeggen de benen van onder meer Egan Bernal, Chris Froome, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Richie Porte, Warren Barguil en Miguel Angel Lopez?

In Frankrijk zijn ze al twee dagen aan het koersen in de Route d'Occitanie, de vroegere Route du Sud. Vandaag (maandag) volgt de derde etappe, dinsdag staat de slotrit op het menu.

Maandag 3/08: Gran Trittico Lombardo (1.Pro)

Een groot deel van het peloton kampeert deze week in Italië en kruipt na de Strade Bianche van zaterdag ook vandaag weer op de fiets.

Woensdag 5/08: Milaan-Turijn (1.Pro)

Het parcours is aangepast en pakt niet uit met de beklimming van de Superga. De stokoude wedstrijd past de route aan voor de sprinters en is dus overwegend vlak.

Milaan-Turijn is normaal gezien een van de laatste testen voor de Ronde van Lombardije, maar de Italiaanse semiklassieker zit dit jaar in een heel ander jasje.

We blijven in Italië, waar woensdag de laatste generale repetitie voor Milaan-Sanremo volgt.

Woensdag 5/08 tot zondag 9/08: Ronde van Polen (WT)

Voor de Belgische formatie wordt het hoe dan ook een zeer gevoelige editie: op 5 augustus - de dag van de openingsrit - zal het één jaar geleden zijn dat het peloton afscheid moest nemen van Bjorg Lambrecht na een noodlottige val in Polen.

De concurrentie is niet min, met heel wat bekende gezichten uit Burgos. Onder meer Richard Carapaz, Esteban Chaves, Simon Yates en Rafal Majka worden aan de start verwacht.

Vanuit Belgisch standpunt is het vooral uitkijken naar hoe Remco Evenepoel presteert. Het goudhaantje won tot dusver alle rittenkoersen waar hij aan deelnam: San Juan, Algarve en Burgos. Wordt het 4 op 4?

Er wordt 5 dagen gekoerst in Polen, waar strikte coronamaatregelen gelden en fans worden geweerd.

De Strade Bianche was de eerste eendagskoers in de WorldTour na de coronastop, de Ronde van Polen wordt de eerste rittenkoers van het hoogste niveau.

Donderdag 6/08: Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.1)

Het peloton klimt eerst naar Chalet Reynard (waar Thomas De Gendt in de Tour won) en trekt dan na een ommetje in het dal weer naar de voet van de Ventoux, waar de finish op de top ligt.

De sfeer van de Tour de France kunnen we donderdag al eens voorzichtig opsnuiven in de Provence. De tweede editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge staat dan op het menu, met een dubbele beklimming van de Reus.

Donderdag 6/08 tot zondag 9/08: Ronde van Tsjechië (2.1)

Vrijdag 7/08 tot zondag 9/08: Ronde van de Ain (2.1)

Het gerecht wordt afgekruid met onder meer Nairo Quintana, Fabio Aru, neoprof Mauri Vansevenant, Joao Almeida (revelatie in Burgos), Richie Porte, Bauke Mollema, Serge Pauwels, Dan Martin en Ilan Van Wilder.

Vooral Ineos en Jumbo-Visma willen testen waar hun Tour-ploeg staat. De Britten sturen normaal Egan Bernal, Chris Froome én Geraint Thomas het veld in, de Nederlanders pakken uit met Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en George Bennett.

Veel tijd om uit te blazen is er niet, want de Ronde van de Ain is eind deze week al de volgende Franse rittenkoers. Ook dit aperitiefhapje op de Tour de France lokt heel veel aantrekkelijk volk.

Zaterdag 8/08: Milaan-Sanremo (WT)

Voor wie nog honger heeft, volgt er nog meer goed nieuws. Er wordt komend weekend een hittegolf voorspeld, maar in Italië klopt "de lente" op de deur. Zaterdag is het eindelijk tijd voor "La Primavera".

Ook Milaan-Sanremo zit in een coronakleedje. Door protestacties van heel wat burgemeesters is het parcours grondig veranderd. De Ligurische kust laten we links liggen en ook de Turchino en de 3 Capi zijn geschrapt.

De klassieke finale met de Cipressa en de Poggio werd wel bewaard en wordt zaterdag ingeleid door een nieuwe helling (Colle di Nava).

De totale afstand werd opgetrokken naar 299 kilometer en er is nog een belangrijke factor: de teams moeten een renner inleveren en beschikken dus maar over 6 pionnen.

Op de Via Roma zoeken we een opvolger van Julian Alaphilippe. De Fransman verschijnt zelf aan de start, net als de gebruikelijke kanonnen zoals Greg Van Avermaet, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Peter Sagan, Oliver Naesen, Dylan Teuns, Aleksej Loetsenko, Elia Viviani, Alberto Bettiol, Philippe Gilbert, Caleb Ewan, Alejandro Valverde, Michal Kwiatkowski, Arnaud Démare, Michael Matthews, TIesj Benoot, Tadej Pogacar, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria, Vincenzo Nibali (en zo kunnen we nog een tijdje blijven strooien...).