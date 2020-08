Ex-finalist Roland Garros over dopingexcuus: "Genipt aan glas vriendin? Dat was leugen"

Mariano Puerta was de surprise op de editie van Roland Garros in 2005. De Argentijn was in Parijs nooit verder geraakt dan de 3e ronde, maar schopte het wel tot de finale, die hij verloor van Rafael Nadal.

Kort erna viel hij van zijn voetstuk. Etilefrine werd in zijn urine teruggevonden en aangezien hij al eens eerder tegen de lamp was gelopen, kreeg hij een schorsing van 4 jaar.

Voor het Internationaal Sporttribunaal TAS werd die straf herleid tot 2 jaar. Nu geeft Puerta toe dat hij daarvoor een gelogen excuus gebruikte. Hij had helemaal niet genipt van het glas van zijn vriendin, die medicatie nam waarin etilefrine zat.

In werkelijkheid (of toch de werkelijkheid die Puerta nu naar buiten brengt) nam hij een voedingssupplement dat sporen bevatte van het verboden middel. "Omdat ik die pillen op illegale wijze had bemachtigd, kon ik dat niet toegeven. Daarom raadden mijn advocaten mij af om de waarheid te vertellen."