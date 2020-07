Voorzitter Internationale Gymnastiekfederatie: "Getuigenissen maken me droevig"

"We hebben de jongste weken veel verhalen gehoord van turners die getuigden over hun ervaringen in de gymnastiek. Ze vertelden hoe hun passie voor de sport bezoedeld is door vernederingen, mishandelingen en dreigementen", is te lezen op de FIG-website.

"Als mens maken deze getuigenissen mij droevig. Als FIG-voorzitter ben ik hoopvol door de moed van deze atleten, want het betekent dat er een grote wil is om iets te veranderen. Oude, autoritaire trainingsmethodes waren misschien succesvol in het verleden, maar worden nu niet meer getolereerd."

"Elke turner die de moed had om zijn verhaal te doen, moet weten dat zijn of haar stem meetelt. Ik wil hen vertellen dat het nooit te laat is voor verandering, op welk niveau dan ook."