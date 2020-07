Voetbal Vlaanderen: "Alle regionale voetbalwedstrijden worden verboden tot en met 25 augustus"

Voor alle duidelijkheid: het gaat om wedstrijden in het amateurvoetbal en het provinciaal voetbal en niet in de Jupiler Pro League en 1B.

Het verbod van Voetbal Vlaanderen is niet alleen van toepassing op wedstrijden bij volwassen, ook U19- en U21-wedstrijden mogen niet gespeeld worden in Vlaanderen.

Marc Van Craen (Voetbal Vlaanderen): "Nemen onze verantwoordelijkheid met uniforme beslissing voor heel Vlaanderen"

"Wilden niet zonder publiek spelen"

"We hebben deze beslissing genomen omdat we vonden dat het onze plicht was om onze verantwoordelijkheid te nemen", zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen.

"Minister van Sport Ben Weyts gaf het advies om te spelen zonder publiek. Dat vond hij heel belangrijk. Dat zien wij niet zitten en daarom hebben we beslist om een stap verder te gaan."

In Antwerpen is de situatie heel erg en ook dat speelde een rol in de beslissing. "We willen het risico niet nemen dat Antwerpse ploegen naar andere regio's gaan om daar wedstrijden te spelen. Met alle gevolgen vandien."

"Er zijn ook veel lokale burgemeesters die al beslissingen hebben genomen. Er mag niet overal evenveel en dus hebben we een uniforme beslissing genomen voor heel Vlaanderen."

"Voetbal Vlaanderen wil op die manier verhinderen dat onze spelers en hun entourage andere mensen in andere regio's gaan besmetten. We gaan heel ver, maar we denken dat dat onze plicht is."