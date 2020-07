Remco Evenepoel (10e): "Jammer dat er niemand meesprong bij mijn aanval"

Remco Evenepoel wees bij de start vanmiddag al op potentiële waaiers en kreeg gelijk. Op zo'n 50 kilometer van de finish spatte het peloton uit elkaar, met een alerte Evenepoel op de eerste rij.

"We wisten dat er een kans was op waaiers en we hebben het geprobeerd", analyseert Evenepoel zijn eerste koersdag na de coronapauze.

"We reden met een sterk groepje weg en met Alejandro Valverde en mezelf waren twee favorieten voor de eindzege mee."

"Ik dacht dat we met die groep naar de finish konden gaan, maar Trek was met 6 man mee in het groepje van zo'n 15 renners en zij ontploften allemaal op hetzelfde moment."

"Met zoveel mannen waren zij de motor, maar ze explodeerden. Jammer, want anders konden we het tot de finish uitzingen."

En dus probeerde Evenepoel het op ruim 30 kilometer van de finish maar in zijn eentje. "Ik wilde met enkele mannetjes aanvallen op een klimmetje. Met enkele gezellen hadden we tot de finish kunnen gaan, maar helaas sprong niemand mee."

"Jammer, maar dan heb ik beslist om mijn benen wat te sparen en om dus te wachten. Er volgen nog belangrijke dagen", besloot Evenepoel, die na een lastige slotkilometer 10e werd.

