Heistse Pijl wijkt (nog?) niet: "Niet gevaarlijker dan stadswandeling"

Ook Kris Van der Mieren, bondsarts bij Belgian Cycling en koersdokter in de Heistse Pijl staat garant voor een veilig koersverloop. "De protocols zijn getoetst aan de UCI-protocols en de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad en worden constant bijgestuurd", zegt hij.

De tweede coronagolf dreigt opnieuw roet in het eten te gooien van de Heistse Pijl. De organisatie gelooft er wel nog in , "maar de eindbeslissing ligt bij het lokale bestuur en de burgemeester", klonk het gisteren.

"Wielerwedstrijd in zo goed als coronavrije regio"

Van der Mieren wijst ook naar de coronacijfers in de gemeenten waar het peloton zal doorrijden. "De regio Heist-op-den-Berg is zo goed als coronavrij", zegt hij. "Ook alle omliggende gemeenten blijven onder de veiligheidsgrens van 20 besmettingen per 100.000 inwoners."

"Daarom denk ik dat het risico bij de organisatie van een wielerwedstrijd binnen een bijna coronavrije regio niet gevaarlijker is dan een doorsnee stadswandeling."

"Ook niet vergeten dat onze sport voor vele mensen een belangrijk lichtpuntje is in deze moeilijke tijden."