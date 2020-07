Ferrari-baas ziet het somber in: "Pas in 2022 weer competitief"

De tweede plek voor Charles Leclerc in de openingsrace van het nieuwe seizoen bleek slechts een doekje voor het bloeden. In de GP van Stiermarken schakelden de rode bolides elkaar uit, in Hongarije kon alleen Sebastian Vettel gezichtsverlies nog vermijden. "We zijn te langzaam", was de eerlijke conclusie van Leclerc.

Voorzitter John Elkann verwacht niet meteen beterschap. "We gaan door een moeilijke periode, die al lang geleden begonnen is", zei hij in de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. "De realiteit is dat onze bolide opnieuw niet competitief is. Je hebt het gezien op het circuit en je zal het nog zien."

"We zijn bezig met de fundamenten te leggen om weer competitief te zijn in 2022. Ik ben er zeker van dat we met de nieuwe regels weer zullen winnen." Vanaf 2022 werkt de Formule 1 met een budgetplafond voor de renstallen.

Elkann heeft wel nog alle vertrouwen in teambaas Mattia Binotto. "Hij weet hoe we weer kunnen winnen. Hij heeft alle competenties om ons een nieuwe zegereeks te bezorgen."

Ferrari wacht sinds de eindzege van Kimi Raikkönen in 2007 op nieuw succes in de F1. Mercedes domineerde de sport de voorbije 6 jaar en lijkt ook al goed op weg voor een zevende wereldtitel op rij.