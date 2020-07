Charly Musonda staat voor het eerst sinds maanden op trainingsveld

Charly Musonda jr. (23) was een rijzende ster in de voetbalwereld, maar bevestigen bij de elite is hem nog niet gelukt. De aanvallende middenvelder kreeg om de haverklap met blessures af te rekenen.

Op dit moment herstelt Musonda van een zoveelste knieletsel. Gisteravond kwam de voormalige Belgische jeugdinternational met positief nieuws. Voor het eerst in 8 maanden heeft hij op het veld kunnen trainen.

Op Instagram post Musonda beelden van oefeningen in het centrum van zijn club Chelsea. "Fantastisch, maar de zware arbeid gaat voort", schrijft hij bij de video.