Zo goed darten als Dancing Dimi? Leer de kneepjes van Wesley Sonck en Kim Huybrechts

Dimitri Van den Bergh pakte zondag de titel op de prestigieuze World Matchplay darts. Of hij een verklaring heeft voor deze knalprestatie? "Ik denk de lockdown. Tijdens die 3 maanden heb ik mezelf echt tot rust kunnen brengen, mentaal en fysiek. Toen heb ik zoveel mogelijk getraind. Dat heeft een positief resultaat opgeleverd."

Hangt uw dartsblok al in de kelder, op zolder of in de living? Bekijk dan zeker eerst de Café Sport-uitzending met Wesley Sonck en Kim Huybrechts. Je kan er alleen maar beter van worden.