"Annemiek van Vleuten is zo sterk dat er weinig tactiek bij komt kijken"

"Ze wordt nog sterker"

Voor de lockdown won Van Vleuten in de regenboogtrui de Omloop Het Nieuwsblad, na de coronastop mocht ze drie keer de armen in de lucht steken in Spaanse eendagskoersen. Is ze echt te goed voor haar concurrentes? Of is de rest van het pak wat minder?

"Ik vrees dat ze echt zo goed is", is Decroix duidelijk. "Ze gaat enorm professioneel te werk met de beste begeleiders. Ze was al één van de besten de voorbije jaren, nu wordt ze nog sterker."

"De wedstrijden die ze nu won zijn echte klimkoersen die haar op het lijf geschreven zijn. Ze is gewoon zo sterk dat er weinig tactiek bij komt kijken en ze slaagt er dan in om iedereen naar huis te rijden."

Wat maakt Van Vleuten zo uniek? "Ze kent haar lichaam als geen ander en traint heel intensief. 99% van de rensters zou overtraind geraken, mochten ze het aanpakken zoals zij dat doet. Van Vleuten kan heel veel aan en ze weet perfect wat ze doet."

"Dat wil uiteraard niet zeggen dat de rest minder is, zij is gewoon fenomenaal. Als je ziet dat ze gemakkelijk mee kan trainen met de mannen van Mitchelton-Scott en zelfs sneller is op Strava dan veel mannelijke profs, dan zegt dat genoeg."