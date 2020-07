Quartararo domineert van start tot finish en pakt 2 op 2 in Andalusië

Geen Marc Marquez aan de start van het tweede raceweekend in Jerez. De regerende wereldkampioen brak vorige week zijn arm en is nog niet voldoende hersteld. Zo had polesitter Fabio Quartararo meteen een stevige concurrent minder voor de zege.

De 21-jarige Fransman hield zijn eerste plaats de hele wedstrijd vast. Hij hield zo zijn Yamaha-collega's, de Spanjaard Maverick Vinales en de Italiaan Valentino Rossi, achter zich.

Na zijn twee zeges in evenveel GP's voert Quartararo zonder verrassing de WK-stand aan.