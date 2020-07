Ivan Leko: "Hoop dat ik voor de bekerfinale 13 à 14 goede spelers kan hebben"

Het aftellen naar de bekerfinale is begonnen. Zaterdag om 20u30 bekampen Club Brugge en Antwerp elkaar in een leeg Koning Boudewijnstadion. Antwerp-trainer Ivan Leko wil The Great Old zijn eerste prijs in 28 jaar schenken. "Brugge is favoriet, maar de favoriet wint niet altijd" , vertelt hij aan Sporza.

Antwerp zag veel spelers vertrekken, 9 stuks maar liefst. Hun opvolgers mogen in de bekerfinale niet opgesteld worden. Maakt de nieuwe coach Ivan Leko zich zorgen om zijn ploeg? "Op dit moment hebben we wel genoeg spelers, al is het natuurlijk geen ideale situatie. Ik hoop dat we gespaard blijven van blessures, zodat ik 13 à 14 goeie spelers kan hebben zaterdag. Momenteel ben ik heel tevreden van de mentaliteit en kwaliteit in de groep." "We gaan zeker goed zijn zaterdag, we hebben nog 1 week om ons voor te bereiden. Hopelijk komt er de komende weken wel nog wat extra kwaliteit bij de groep, zodat we nog beter worden."

En dan is er ook nog altijd het geval Didier Lamkel Zé, die momenteel niet meetraint. "Lamkel Zé? Dat is een situatie voor het bestuur en de voorzitter. Ik train de spelers die beschikbaar zijn voor mij. Momenteel is hij dat niet. Hoe dat in de toekomst zit, weet ik niet."

Door de spelerssituatie bij Antwerp schuift Ivan Leko Club Brugge logischerwijs als favoriet naar voren voor zaterdag, maar hij blijft wel strijdvaardig. "De situatie van Club is uiteraard beter nu, maar het is maar 1 match en dan is alles mogelijk. Al is Brugge natuurlijk de beste club in België op dit moment. Ze zijn dus uiteraard favoriet, maar de favoriet wint niet altijd." "Club Brugge verdient alle respect, want het is een sterke ploeg. Hopelijk bereiken wij hun niveau ook over een paar maanden of een paar jaar. Ik heb in Brugge als speler en coach een fantastische tijd gehad, maar nu wil ik er alles aan doen om deze match te winnen en de beker te pakken met Antwerp."

